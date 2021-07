The Weeknd recibirá premio humanitario en los premiso Music in Action de BMAC

ESTADOS UNIDOS.- El 23 de septiembre El fin de semana recibirá el premio Quincy Jones Humanitarian Award durante los primeros premios Music in Action, organizados por la Black Music Action Coalition.

El evento, que se llevará a cabo en un Hotel en West Hollywood, California, honrará a músicos, ejecutivos de la música y empresas de música que han hecho contribuciones significativas a la justicia social, el cambio y/o la equidad en el último año. El BMAC también entregará el premio Berry Gordy Social Impact, el premio Clarence Avant Trailblazer y el premio Agent of Change a otros homenajeados.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Durante el último año, The Weeknd ha donado millones de dólares a varias causas, incluida la justicia racial. En junio pasado, donó $200,000 dólares, a cada uno, a la Red Global Black Lives Matter y al Campamento de Defensa Legal Conozca sus Derechos de Colin Kaepernick.

The Weeknd también donó $100,000 dólares al National Bail Out Collective. En junio pasado, el creador de éxitos "Blinding Lights" dio $500,000 a los trabajadores del hospital de Scarborough Health Network en su Canadá natal en medio de la pandemia y $500,000 adicionales a MusiCares, el socio filantrópico de la Recording Academy. Dos meses antes, en abril, The Weeknd anunció que donaría $1 millón de dólares para aliviar el hambre en la Etiopía natal de sus padres.

Fuerte promotor de "Black Lives Matter"

Como parte del movimiento Black Lives Matter en junio del año pasado, The Weeknd pidió a Universal Music Group, Sony Music, Warner Music, Spotify y Apple Music que donaran a causas e iniciativas que apoyan a la comunidad negra.

En una publicación que realizó desde su Instagram, The Weeknd escribió: "Para mis colegas y ejecutivos respetados de la industria, nadie se beneficia más de la música negra que las discográficas y los servicios de transmisión. Ayer regresé y les insto a que hagan lo grande y público con la suya esta semana. Significaría mucho para mí y para la comunidad si pudieras unirte a nosotros en esto".

Sobre los premios Music in Action

Los premios inaugurales Music in Action también celebran la primera edición de BMAC Boleta de calificaciones de acción de la industria musical, una evaluación del progreso de la industria de la música hacia el logro de la justicia y la equidad racial, que se lanzó el 19 de junio.

Un año después de que varias compañías y ejecutivos hicieron promesas de trabajar para eliminar la injusticia y las desigualdades raciales en la industria de la música, el Informe de Acción de la Industria de la Música sostiene entidades responsables de sus compromisos y les ayuda a progresar.

Compañías de música como CAA, Apple Music y Pandora se encuentran entre las que se han conectado con BMAC.