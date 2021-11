The Weeknd lanza videoclip de "Die For You" inspirado en la serie "Stranger Things"

ESTADOS UNIDOS.- Para terminar el mes de noviembre con una sorpresa para sus millones de fans de todo el mundo, The Weeknd decidió lanzar su más reciente videoclip de "Die For You", canción que forma parte de su álbum Starboy que vio la luz en el 2016.

Y para celebrar el quinto aniversario desde el estreno de uno de sus álbumes más famosos, el cantante canadiente decidió crear un legendario video con inspiración en la aclamada serie de Netflix "Stranger Things" y la exitosa película "E.T".

"Die For You" fue dirigido por Christian Brealur y narra la historia de un niño, con cierto parecido a Abel Makkonen, nombre completo del artista, en el cual se escapa de agentes del gobierno que buscan aprovecharse de sus poderes telequinéticos.

Para este proyecto gubernamental, los oficiales lo llamaron "Proyecto Starboy", y una vez que descubren su ubicación, comienza la cacería para poder recuperar al pequeño y seguirlo sometiendo a diversos estudios.

Sin embargo, el joven conoce a una chica de la que parece haberse enamorado, por lo que ahora querrán huir juntos, pero al enfrentarse a las autoridades, vuela sujetando una cruz rosa, lo que da fin a la misteriosa historia.

El lanzamiento del video de este tema ha sigo bien recibido por sus seguidores, ya que a pocas horas de su estreno en la plataforma de Youtube, The Weeknd logró obtener más de 2.4 millones de reproducciones y más de 280 mil Me gusta por parte de los usuarios.

Abbel Makkonen celebraría de esta forma el quinto aniversario de su tercer álbum de estudio de su carrera, con el cual marcó un antes y después en su trayectoria musical, pues varios fans consideran que es de los mejores que tiene al contar con las canciones de "Starboy", "I Feel It Coming", esta última en colaboración con Daft Punk.

Recientemente, The Weeknd destacó en las redes sociales al formar parte del nuevo disco de La Rosalía, con quien lanzó "La Fama", tema que superó las expectativas de los fanáticos, quienes se sorprendieron al escuchar al rapero canadiense cantando en español, lo que trajo todo tipo de memes en las plataformas digitales.



Por su parte, varios usuarios de Twitter expresaron su reacción y emoción por el estreno del video de "Die For You", por lo que comentaron que no esperaban este lanzamiento y que se sentían bastante complacidos con su lanzamiento.

Incluso hubos fanáticos que revelaron que era su mejor canción, mientras que otros bromearon al mencionar que no harían nada más durante el fin de semana mas que ver el video una y otra vez, pues están muy contentos por la forma en la que The Weeknd celebró el quinto aniversario de su álbum Starboy.