The Weeknd confiesa la razón por la que se mantiene sobrio y habla sobre su deseo de formar una familia

El cantante, compositor y productor canadiense, Abel Makkonen, mejor conocido como The Weeknd, recientemente se sinceró sobre su pasado y sobre su decisión de mantenerse sobrio.



Sobre ello, y en entrevista con la revista GQ, el cantante reveló que dejó las drogas “duras” cuando se dio cuenta de que las consumía “para escapar” de la vida real y por ende, se estaba volviendo cada vez más dependiente de estas sustancias. Pero sí reveló que, ocasionalmente, fuma marihuana y bebe alcohol.

Me gusta estar sobrio. No soy un bebedor empedernido, tanto como solía serlo. El romance de beber no está ahí. Las drogas eran mi muleta. Pensaba que las necesitaba. Y no hacía nada para descubrir cómo no hacerlo. Pero me gusta cómo va mi carrera y creo que tener un hijo podría influenciarme e inspirarme más”, confesó el cantante.



Su deseo por formar una familia



En la entrevista, The Weeknd confesó que, a pesar de haber dicho que no en distintas ocasiones, le gustaría tener hijos, aseguró también, que constantemente le agradecía a Dios por “poder estar sobrio”, pues comprendió que para muchas personas era una lucha difícil el dejar las drogas.



Pese su deseo por formar una familia, al cantante no se le conoce una pareja estable aún. Recientemente ha sido relacionado con la actriz y empresaria estadounidense Angelina Jolie, pero se cree que sus “encuentros casuales” se deben a meras cuestiones laborales.



En la entrevista con GQ, cuestionaron al cantante sobre cómo se sentía al salir con alguien que no es famosa, y si se sentía culpable por la gran cantidad de atención mediática que esto significa para la persona, sobre lo que comentó:



“Sí, me siento culpable. Desde luego, intento no hacerlo mucho. Incluso también no atraer atención sobre mí. Me encanta poder vivir situaciones normales, es una sensación grandiosa poder salir a caminar por la calle en lugar de ir en un todoterreno”, confesó The Weeknd.