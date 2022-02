The Strokes anuncia nuevo concierto en México: fechas, lugares y cómo comprar los boletos

MÉXICO.- Desde el retorno de los eventos masivos tras la pandemia, The Strokes sorprenden a miles de mexicanos al anunciar su regreso nuevamente a la Ciudad de México, esta vez para presentarse por primera vez en el Foro Sol.

A través de un comunicado de Ocesa se informó que, tras varias presentaciones exitosas de la banda de rock estadounidense en el Palacio de los Deportes, que fueron sold out, en esta ocasión se decidió hacer su espectáculo en el Foro Sol en el que pueden entran más de 60 mil personas.

¿Cuándo y dónde comprar los boletos de The Strokes?

La cita será este próximo 29 de mayo en el Foro Sol y los boletos estarán disponibles en Preventa Citibanamex los días 9 y 10 de febrero y un día después será habilitada la venta general en las taquillas del inmueble y a través de la red Ticketmaster.

Además, la agrupación liderada por Julian Casablancas se presentará también en el Corona Capital Guadalajara, que se llevará a cabo el 21 y 22 de mayo y en el festival Tecate Pa'l Norte en Monterrey, que será el 1 y 2 de abril.

La primera vez que la banda visitó la Ciudad de México fue en 2002, un año después de haber lanzado su primer EP "The Modern Age", en aquella ocasión se presentaron en el ya extinto Salón 21. En ese show tocaron temas como, "Meet me in the bathroom", "Is this it", "When it started", "Trying your luck", "Take it or leave it", entre otros.