“The Sopranos” regresa con el tráiler de su precuela: “The Many Saints of Newark” 

ESTADOS UNIDOS.- La exitosa serie de HBO creada y producida por David Chase y la plataforma durante 1999 hasta su desenlace en 2007, “The Sopranos” gira entorno de a Tony Soprano (James Gandolfini), el más grande mafioso de Nueva Jersey, y las complicaciones que existen por dirigir una organización criminal.

La serie cuenta con 5 temporadas y es uno de los programas con más fama en la historia de la televisión que dio lugar a parodias, libros, un videojuego, análisis críticos y fue la base para la creación de otras series que cuentan con el género de la mafia.

Gracias a su popularidad, los fanáticos se enamoraron de Tony, el personaje protagónico, y pidieron más de su historia para conocer el camino que recorrió para llegar a ser el líder criminal inteligente que mostró ser en “Los Sopranos”. Ahora sus precedentes se darán a conocer en la próxima película “The Many Saints of Newark”.

Esta precuela se conoció el presente martes a través de las redes sociales en anticipo del estreno del film, el cual llegará a cines y a la plataforma de HBO Max en octubre. La historia se centrará en Tony quien será interpretado por Michael Gandolfini, el hijo del fallecido actor James Gandolfini que dio vida a la versión adulta del mafioso.

¿De qué tratará "The Many Saints of Newark"?

Antonio Soprano lucha entre dos grandes contradicciones de su vida: su familia y la mafia de Nueva Jersey, hablará de cómo pasa de ser un chico desinteresado por la escuela que se involucra más al lado de su tío en los negocios de la mafia que maneja su familia, todo para construir su propio imperio de dinero y drogas.