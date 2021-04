Muere actor de “Los Soprano”, Joseph Siravo, tras una dura batalla contra el cáncer

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras una dura batalla contra el cáncer, la estrella de “Los Soprano”, Joseph Siravo, murió a los 66 años de edad, según confirmó así su agente a la revista Variety.

El medio destacó que el representante del actor afirmó que el actor que le diera vida al padre de “Tony Soprano” en la exitosa serie de televisión, perdió la vida el domingo pasado, luego de “una batalla larga y valiente” contra el cáncer de colon.

El actor Garry Pastore también confirmó la muerte de su amigo y le escribió una emotiva despedida en su red social Instagram.



RIP, mi querido amigo, que luchó una pelea increíble. Te echaré de menos. Nos vemos en el otro lado”, reza el mensaje.

Joseph Siravo es mejor conocido por su trabajo en televisión y teatro. En "Los Soprano" de HBO, interpretó a Johnny Soprano, quien realizóepisodios de flashback de la década de 1960.

También interpretó a “Fred Goldman”, padre de “Ron Goldman”, en "El Pueblo Contra O.J. Simpson: American Crime Story”.

Otras actuaciones recientes incluyen series de televisión como "For Life", "The Blacklist", "Made in Jersey", "Dirty Sexy Money" y "Law and Order".

En el cine, apareció en la película de 2016 dirigida por Adam Driver "The Report" y Meera Menon "Equity", así como en "Motherless Brooklyn", "The Wannabe", "Shark Tale" y "Night Falls on Manhattan", reveló el medio estadounidense.