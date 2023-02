"The Flash" revela su primer tráiler oficial; Michael Keaton aparece como Batman

ESTADOS UNIDOS.- Después de años de retrasos y múltiples polémicas alrededor de su estrella principal, "The Flash" ha publicado su primer tráiler oficial y revelado algunos elementos que han emocionado hasta al público más indiferente del género de superhéroes.

Las redes sociales fueron incendiadas de expectativas luego que Warner Bros y DC Comics revelaran los primeros metrajes del regreso de Michael Keaton como Batman, así como de la Supergirl de Sasha Calle en acción e incluso Ben Affleck también como su interpolación del caballero oscuro.

 

Después de 31 años, Michael Keaton portará de nuevo la capucha del vigilante de Gotham City después de su última aparición en "Batman Returns" de 1992. Mientras que Ben Affleck, a pesar de haber renunciado a su papel, regresará también como hombre murcielago tras haberlo interpretado por última vez en "Zack Snyder's Justice League" en 2021.

¡Primer vistazo a Ben Affleck y Michael Keaton en 'THE FLASH' y Batman con el traje gris, azul y cinturon amarillo! pic.twitter.com/cl2DhtTguy— �� QuidVacuo �� #AntManAndTheWaspQuantumania (@QuidVacuo) February 12, 2023

"The Flash" adaptará el famoso arco argumental "Flashpoint" de DC Comics

Algunas otras apariciones de gran peso serán las de Sasha Calle en el papel de Supergirl, la prima de Superman, y el regreso de Michael Shannon como el villano Zod, visto por último vez en "Man of Steel" de 2013. Además de, por supuesto, Ezra Miller como dos Barry Allen de distintos universos.

SUPERGIRL PELEANDO CONTRA ZOD.



DOS FLASH LUCHANDO EN MITAD DE LA INVASIÓN KRIPTONIANA.



ESTO ES PURO DC. #TheFlashMovie pic.twitter.com/Dp7gjNgXsy— Geek Zone �� (@GeekZoneGZ) February 12, 2023

Respecto a la historia, el tráiler plantea el conflicto principal del largometraje, el cual parece estar inspirado bastante en arco argumental de 2011 "Flashpont" en los cómics del personaje.

Todo parece indicar que cuando Barry Allen, "The Flash", logra ponderar todo el potencial de sus poderes decide viajar en el tiempo para salvar a su madre de ser asesinada. No obstante, en su intento, pone en peligro la integridad no solo del planeta Tierra sino del multiverso.

"The Flash", protagonizada por Ezra Miller, llegará a todos los cines el próximo 16 de junio de 2023.

