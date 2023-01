Ezra Miller, irá a prisión por 3 meses acusado de allanamiento de morada

Ciudad de México.- Después de ser acusado de allanamiento de morada en una casa de Vermont en mayo de 2022, Ezra Miller llego a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades.

Aunque el actor y músico estadounidense recibirá una firme sentencia, parece que se encuentra dispuesto a cambiar y mejorar su vida, tal como lo mencionó en una disculpa pública.

El pasado mes de agosto, mediante uno de sus representantes, Ezra Miller dijo: "Perdón a todos los que he alarmado y molestado con mi comportamiento. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable y productiva en mi vida".

Ahora, de acuerdo con "The Hollywood Reporter", el actor será sentenciado por el Tribunal Superior de Vermon a 90 días de prisión por allanamiento ilegal, además de una multa de 692 dólares, aproximadamente 13 mil pesos mexicanos.

Posteriormente, será puesto en libertad condicional durante 1 año, esto gracias a que se eliminaron cargos de robo, los que podrían haberlo llevado a 25 años de prisión.

Ezra Matthew Miller, de 30 años, se hizo conocido por protagonizar la película "We need to talk about Kevin" en 2011 y por su participación en "Las ventajas de ser invisible" junto a Emma Watson y Logan Lerman.

Los grandes problemas de Ezra Miller

El actor comenzó a mostrar una actitud extraña desde 2020; en ese entonces se viralizó un video en el que asfixiaba a una mujer en un bar de Islandia. En Hawai también tuvo problemas por 'alterar el orden público' y acosar a las personas del lugar.

El hecho por el que Ezra Miller deberá ir a prisión ocurrió cuando durante el mes de mayo, uno de sus vecinos en Vermont lo acusó de irrumpir en su casa y robarle botellas de alcohol.

Las acusaciones se comprobaron gracias a cámaras de seguridad y testimonios, por lo que el actor no tendría otra opción más que aceptar el acuerdo de culpabilidad.

Pese a sus problemas, Ezra Miller aún interpretará a 'Flash', el superhéroe de DC que estrenará su propia película en este año o los primeros meses de 2024.