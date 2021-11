¿Thalía no puede caminar?

ESTADOS UNIDOS.- Thalía es una de las artistas con más trayectoria en el medio del espectáculo, desde su participación en la Banda Timbiriche, hasta su larga carrera musical con innumerables éxitos.

Actualmente la actriz es una de las más activas en sus redes sociales donde suele compartir su día a día y algunos proyectos profesionales que va teniendo, con el fin de estar más en contacto con sus seguidores.

Sin embargo desde hace unos meses la intérprete de “No me enseñaste”, se ausentado más de la plataforma de Instagram, al parecer por un pequeño inconveniente de salud que tuvo por su inactividad física.

Thalía apareció con poco maquillaje y utilizando un filtro en el que reveló que ha estado “desaparecida” porque ha presentado fuertes dolores en la zona lumbar, lo que la impedido caminar o realizar algún tipo de actividad física.

Estoy en un grito, porque tengo un dolor lumbar, que no me deja, no puedo caminar, no puedo sentarme, no puedo acostarme” reveló la artista.