¿Thalía aparece en ropa interior?

ESTADOS UNIDOS.- Thalía es una de las cantantes con más trayectoria artística, e ha destacado por su voz y belleza, desde sus inicios en la Banda Timbiriche, donde se ganó el corazón del público.

Actualmente la también actriz se ha caracterizado por ser una de las figuras más activas en redes sociales, donde suele comparte parte de su vida personal y hasta lo que llega hacer en sus ratos libres.

Si hay algo que ha caracterizado a la intérprete de “No me enseñaste” ha sido los ‘looks’ que utilizó en los 90’s en sus videos musicales o alguna presentación, que hasta ahora siguen siendo recordados por sus fanáticos.

En su más reciente publicación Thalía publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece con un sensual vestuario, que consistía en un corsé negro con algunos colores nude, acompañado de unas medias negras y un sombrero del mismo color.

Flashback Friday! Recuerdos del rodaje de #EstoySoltera junto a @leslieshaw y @farinamusic” se puede leer en la publicación.

Al parecer la esposa de Tommy Mottola quiso recrear el ‘outfit’ al estilo del rodaje de “Estoy Soltera”, sin embargo impactó a sus fanáticos con lo bien que luce a través de los años.

En la publicación sus seguidores hicieron llegar sus halagos y muestras de cariños en la publicación: “ay no ya no puede ser”, “bella”, “impactante”, “maravillosa”, “la cinturita de avispa”, “princesa te amo”, son algunos de los comentarios.

Thalía es ambidiestra

Hace unos días la artista publicó un video en el que dejó boquiabiertos a sus seguidores, al dejar ver otros de sus talentos, que es la pintura en el que dibujó el rostro de una mujer con sus dos manos.

"Ambidiestra en acción‼‼Pintar me relaja demasiado. Y cuando lo hago con las dos manos al mismo tiempo me hace enfocarme en el presente y me saca del estrés de la mente. A ti te gusta pintar? Compárteme tus trabajos!.