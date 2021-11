Thalía realizó pintura con sus dos manos ¿ambidiestra?

ESTADOS UNIDAS.- Thalía ha logrado una de las trayectorias más sólidas en el medio artístico, gracias a sus éxitos musicales y las telenovelas que al fina llegaron a conquistar a cada uno de sus fanáticos.

Actualmente es una de las figuras más activas en sus redes sociales donde ha ido compartiendo su día a día, desde sus proyectos musicales hasta parte de su vida personal y de todas aquellas actividades que realiza en su tiempo libre.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la cantante compartió un video en el que aparece mostrando uno de sus nuevos talentos artísticos que dejó boquiabiertos a sus millones de seguidores.

La intérprete de “No me enseñaste” publicó una grabación en el que dejó en claro que es ambidiestra y utilizó sus dos manos para realizar una increíble pintura en la que se puede ver el rostro de una mujer.

En la grabación se puede ver todo el proceso de la pintura, como comienza dandole forma al dibujo para después incluir los colores, hasta que poco a poco va incluyendo los detalles.

Ambidiestra en acción‼‼Pintar me relaja demasiado. Y cuando lo hago con las dos manos al mismo tiempo me hace enfocarme en el presente y me saca del estrés de la mente. A ti te gusta pintar? Compárteme tus trabajos!” escribió en la publicación.