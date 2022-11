Thalía desmiente declaraciones contra Shakira

Ciudad de México.- Recientemente Shakira y Thalía coincidieron en el lanzamiento de sus nuevos sencillos, aunque en las últimas horas se desató una controversia entre ambas artistas.

De acuerdo con el Clarín, una tiktoker habría hablado con Thalía quien se expresó sobre la ex de Piqué.

La canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere”