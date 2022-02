Thalía aparece "cantando" con su perrito

ESTADOS UNIDOS.- Thalía es una de las cantantes más conocidas del país al contar con una larga trayectoria artística en la que destacó en las distintas telenovelas de las que fue protagonista además de sus éxitos musicales.

Además la intérprete de “No me enseñaste” suele ser una de las figuras públicas más activas en sus redes sociales, donde constantemente aparece mostrando parte de su vida diaria y lo que hace en sus ratos libres.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram publicó una serie de videos en el que le reveló que se encontraba de regreso al gimnasio, para reactivarse y vovler a su rutina diaria.

Pero lo que llamó la atención de sus millones de seguidores fue que mientras la actriz estaba “cantando” en su regreso a hacer ejercicio, su mascota comenzó a seguirla e intentar “cantar” con sus aullidos.



voy llegando al gym, estamos en el gym”se puede escuchar que canta la artista

En la grabación se puede ver a Thalía con ropa deportiva, mientras que de un lado se encuentra su perrito y cuando comienza a cantar, este se emociona e intenta seguirle el “paso” a su dueña.

Seguramente sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño y emtivos mensajes para la artista, que en más de una ocasión ha presumido a sus mascotas y es que ha dejado ver que son un miembro más en su familia.

Thalía “explota” en redes sociales con las personas que no respetan sana distancia

Hace un par de semanas que la artista mexicana expresó en sus redes sociales la falta de consciencia de muchas personas, todo esto después de una incómoda situación que vivió en una librería acompañada por su hijo.

"Yo no entiendo porque si estamos cuidandonos todos, con sana distancia, estas personas que se te juntan y te alejas tú y se juntan, no entiendo no comprendo” reveló la artista.