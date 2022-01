Esta es la reacción de Thalía ante nominación de Premios Lo Nuestro

CIUDAD DE MÉXICO.- Thalía es una de las cantantes más importantes de México, ha logrado tener una larga carrera musical y es que desde su infancia destacó en la banda Timbiriche donde inició su éxito.

Aunque de momento la intérprete de “No me enseñaste” se ha dado descansos en su carrera, para poder estar más tiempo con su familia, sin duda su regreso musical fue un total éxito.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que también actriz dio a conocer a sus seguidores que se encontraba nominada en Los Premios Lo Nuestro en Álbum del Año con su más reciente disco musical : Desamorfosis.

Thalía reveló frente a la cámara que agradecía por todo el apoyo que le han brindado sus fanáticos, porque en ocasiones la industria musical se vuelve complicada que es lo que la ha llevado a perder las ganas de seguir.

El esfuerzo de tantos compositores, ingenieros, escritores se ve reconocido, me da mucha alegría y fe, en esta industria, me dan ganas de seguir reinventandome por amor a la música y a ustedes” reconoció la actriz.

La cantante reveló que este reconocimiento la motivó a seguir grabando en el estudio, a trabajar, debido a que al escuchar la noticia de que su disco habría sido nominado por sus seguidores fue una alegría para ella.

En la publicación sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño y felicitaciones: “te amamos y a votar”, “que bendición”, “felicidades”, “te lo mereces hermosa”, “ojalá ganes”, “vamos todos los thalifans a votar”, son algunos de los que se pueden leer.

Thalía se “molesta” con personas que no respetan la sana distancia

La cantante reveló que mientras se encontraba en una tienda de libros con su hijo, se dio cuenta, que una persona se le acercaba demasiado, sin respetar la sana distancia, por lo que se atrevió a decirle que se alejara.

"Yo no entiendo porque si estamos cuidándonos todos, con sana distancia, estas personas que se te juntan y te alejas tú y se juntan, no entiendo no comprendo” reveló la artista.