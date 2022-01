Thalía "explota" en redes sociales contra personas que no respetan la sana distancia

ESTADOS UNIDOS.- Thalía a través de los años se ha convertido en un ícono musical gracias a toda su trayectoria que comenzó desde que era una niña y que ahora es una de las más queridas por parte del público.

Actualmente es una de las figuras más activas en sus redes sociales, donde generalmente comparte cada uno de sus proyectos profesionales, pero también su día a día, desde sus compras, la comida que hace y hasta la convivencia que tiene con sus mascotas.

Hace unas horas la artista mexicana publicó una serie de videos donde aprovechó para externar su molestia ante una situación que vivió mientras estaba en una librería acompañando a su hijo.

Thalía reveló que mientras estaba en la tienda se percató que una persona la seguía a donde iba o se acercaba demasiado, sin respetar la sana distancia, por lo que se atrevió a decirle, para que se alejará.

Además la cantante se expresó molesta ante la actitud, que mantiene cierto tipo gente, a pesar de las recomendaciones que se han hecho en distintos países para evitar más contagios.

Yo no entiendo porque si estamos cuidandonos todos, con sana distancia, estas personas que se te juntan y te alejas tú y se juntan, no entiendo no comprendo” reveló la artista.