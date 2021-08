Testificará exempleado de Jeffrey Epstein contra el príncipe Andrés

Ciudad de México.- El escándalo que involucra a el príncipe Andrés y toda la familia real del Reino Unido, sobre tráfico sexual de menores en contra del fallecido financiero Jeffrey Epstein, sigue actualizándose, a pesar que desean mantenerse alejados, puesto que la polémica persigue al hijo de la reina Isabel II.



Lo anterior, porque hace unos días se reveló que Virginia Roberts Giuffre, llevará a juicio en un tribunal de Nueva York al príncipe Andrés, a quien acusa de haberla violado cuando ella tenía 17 años, luego de que Ghislaine Maxwell -amante de Jeffrey Epstein-, la presentara con el royal en su casa de Londres, lugar donde iniciaron las agresiones.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



Sin embargo, ante la negativa del príncipe Andrés de cooperar con las autoridades estadounidenses para resolver este caso, el abogado de Virginia, David Boies, informó a través del "Mail on Sunday", que interpondrán una demanda por daños y perjuicios en contra del duque de York, en donde incluirán acusaciones como: "violaciones sexuales inapropiadas, angustia física y emocional".



Ante esta revelación, el diario de "The Sun" tuvo acceso a un exempleado de Jeffrey Epstein, quien aseguró que está dispuesto a testificar en contra del príncipe Andrés si es que es llamado de declarar en el juicio que tendrá su primera audiencia el próximo 13 de septiembre.

El expempleado asegura a ver visto al príncipe Andrés tocar a Giuffre



Se trata de Steve Scully de 71 años de edad, quien durante seis años arregló los temas de las telecomunicaciones de Jeffrey y que afirma a ver visto al príncipe Andrés manoseando a Giuffre cerca de la piscina de la casa que estaba en la isla privada de Epstein, llamada Isla Pequeña Saint James y que forma parte de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos en el Mar Caribe.



"Si los abogados de Virginia llaman, definitivamente hablaré con ellos y haré una declaración bajo juramento diciéndoles lo que vi. ¡Lo bueno de la verdad es que no cambia! No tengo ninguna duda de que vi al príncipe Andrés y Virginia juntos y no hay duda de que él tampoco recordaría el incidente. Debería ser sincero", dijo Steve a "The Sun".



Pese a las constantes acusaciones en contra del príncipe por parte de Virginia, el palacio de Buckingham volvió a salir en defensa del hijo de la reina Isabel II: "Se niega enfáticamente que el duque de York haya tenido alguna forma de contacto o relación sexual con Virginia Roberts. Cualquier afirmación en contrario es falsa y sin fundamento".