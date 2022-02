"Tenía que pasar": Natanael Cano no se arrepiente del conflicto con Pepe Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO.- La entrevista que concedió Natanael Cano en el programa El minuto que cambió mi destino, ha dado mucho de qué hablar entre el público mexicano y los fanáticos del cantante, pues dio más detalles sobre su vida personal, tales como su adolescencia, sus inicios en el mundo de la música y algunos conflictos que ha protagonizado en los últimos meses.

Al hablar sobre las polémicas del creador de los corridos tumbados, fue inevitable dejar pasar uno de los más sonados en su momento. Se trata del pleito que tuvo con Pepe Aguilar, luego de que el intérprete de "Ni contigo ni sin ti" diera su opinión sobre el tipo de canciones que Cano canta sobre el escenario.

"Estaba bien morrillo, yo vi algo por ahí y me calenté, y hay un factor muy importante ahorita, que estamos viviendo, que se llaman redes sociales. Necesitas pintar algo, necesitas tener un perfil, tu identidad. Cuando uno hace esas cosas, lo haces más por redes", dijo el originario de Hermosillo, Sonora.

El artista de 20 años señaló que no se arrepiente de su mediático conflicto con el papá de Ángela Aguilar, ya que aseguró que después de ello se hizo de una identidad en sus redes sociales. Asimismo, indicó que fue su primer conflicto, y aunque no lo gustó lo ocurrido, tampoco se retracta de todo lo que dijo porque considera que "son cosas que tenían que pasar".

Fue la primera vez que yo experimenté una guerra. Fue la primera vez que yo dije: 'woao'... No me arrepiento porque al final es como si te dijera: 'me arrepiento de los tatuajes que tengo', porque sé que cada cosa que pasó me trajo aquí, a donde estamos".