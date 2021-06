Natanael Cano se retracta de decir que cantará con Pepe Aguilar cuando 'esté muerto'

CIUDAD DE MÉXICO.- Natanael Cano reflexionó sobre sus más recientes declaraciones contra Pepe Aguilar luego de que en una dinámica respondiera a sus seguidores de forma burlona que haría una colaboración con el padre de Ángela Aguilar “en 2034 en holograma, y ya muerto”.

El intérprete de Corridos Tumbados reconoció su error durante una reciente entrevista con Televisa Espectáculos y destacando que sus diferencias con Aguilar son cosa del pasado, expresando que no recordaba haber dicho que lo haría en holograma.

Yo creo que me pasé, pero yo no me acuerdo bien de haber respondido a eso, pero yo creo que lo hice de broma”, explicó Natanael minimizando la situación.