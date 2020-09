A Natanael Cano no le afectaron diferencias con Pepe Aguilar

Al intérprete de corridos tumbados, Natanael Cano, no le afectaron en nada las diferencias que hace unos meses tuvo

con Pepe Aguilar.

El cantante proveniente de Hermosillo asegura que sigue trabajando y haciendo lo que más le gusta. A sus 19 años explica que ya está acostumbrado a las críticas.

"Para mí no es nada nuevo todo eso, yo desde que inicié fuera de las redes sociales tuve críticas tanto personales como de Internet, todo eso ya lo viví demasiado entonces eso no es nada nuevo ni algo que logre afectarme a mí como persona", dice a EL UNIVERSAL.

"Para mí cantar y ser artista y figura pública es algo muy separado de mi vida personal y a lo que yo verdaderamente soy", señala.

La diferencia de opiniones surgió en el mes de mayo cuando, al ver la opinión de Pepe Aguilar sobre los corridos tumbados, Natanael salió en su defensa. Sin embargo, debido al lenguaje que utilizó Natanael, Aguilar respondió invitándolo a ser más educado.

Ahora que está promocionando su participación en "Up Next", el programa de artistas mensual de Apple Music, señala que está enfocado en su música y ya no de las críticas.

"Yo ahorita no estoy en un momento en donde quiera pelear o dar mi opinión, yo trato que cada persona pueda dar su opinión abiertamente de hoy en adelante y a Natanael Cano no le va a afectar", comparte.

La participación de Cano en "Up next", cuyo objetivo es exhibir y elevar el talento de estrellas emergentes, puede verse a partir de hoy. Se trata de un espacio en el que cada mes se da a conocer a un artista y que ha incluido a nombres como el de la banda Greta Van Fleet, la multipremiada Billie Eilish y el trapero Bad Bunny, entre otros.

"Esto para mí significa el comienzo para seguir haciendo música, echándole ganas", comenta Natanael.

"Para mí los corridos tumbados siempre van a ser y es música mexicana, regional mexicano, guitarras, campiranos. Música mexicana al 100% pero con la fusión que los jóvenes como yo traemos, la influencia del trap, rap, de los artistas que están sonando, yo escucho todo tipo de música, todo eso lo incluyo pero al final es música mexicana", detalla.