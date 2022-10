Taylor Swift sorpende a sus fans de madrugada con 7 bonus tracks para Midnights

ESTADOS UNIDOS.- Apenas unas horas después de que lanzó 'Midnights', Taylor Swift sorprendió a los fanáticos con una edición de lujo de su décimo , al que agregó siete pistas adicionales. En una publicación realizada en las redes sociales, Swift explicó que considera que 'Midnights' es "un álbum conceptual completo, con esas 13 canciones que forman una imagen completa de las intensidades de esa hora desconcertante y loca". Sin embargo, también añadió:

“Hubo otras canciones que escribimos en nuestro viaje para encontrar ese mágico 13. Las llamo pistas de '3am'. Últimamente me ha encantado la sensación de compartir más de nuestro proceso creativo contigo, como lo hacemos con las pistas de 'From The Vault'. Así que son las 3 am y te las estoy dando ahora”.

La edición '3am' de 'Midnights' ya está disponible en los servicios de transmisión, ampliando la lista de canciones para incluir 20 canciones. Estas siete canciones adicionales son: “The Great War,” “High Infidelity,” “Would’ve, Could’ve, Should’ve,” “Bigger Than the Whole Sky,” “Paris,” “Glitch” y “Dear Reader.”

La edición '3am' de 'Midnights' no incluye 'Hits Different', una canción que aparece en la versión de CD de lujo que se vende exclusivamente en Target en los EE. UU (junto con remixes de "You're on Your Own, Kid" y "Sweet Nothing ” que solo están disponibles a través de la variante de la cadena).

Más sorpresas por venir

Justo antes de que se lanzara el álbum, Swift reveló que había hecho una serie de "películas musicales" que contarán con Laura Dern, Haim y más. La primera parte del álbum visual, un video para la tercera pista del disco, 'Anti-Hero', se estrenó hoy a las 8 a.m.

A principios de esta semana, Swift confirmó que pronto se anunciará una gira por el Reino Unido en apoyo de 'Midnights'. Los fanáticos que preordenaron el álbum podrán acceder a una preventa exclusiva de boletos.

En total, ahora hay 21 canciones originales que se han lanzado como parte del proyecto. Tres de las siete pistas extra de esta edición adicional fueron coescritas y coproducidas con Aaron Dessner de The National, quien colaboró en casi la totalidad de su nuevo álbum de estudio anterior, "Evermore" de 2020

Tal vez te puede interesar: Taylor swift revela primer vistazo a los videos musicales de Midnights