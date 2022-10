Taylor Swift revela nuevos detalles sobre Midnights

ESTADOS UNIDOS.- Esta semana se publicará el nuevo álbum de Taylor Swift titulado Midnights y la cantautora estadounidense anticipó, por medio de su cuenta de TikTok, un itinerario que empieza el jueves 20 de octubre y termina día 28 del mismo mes.

En este se detallan las diversas actividades que la interprete de "Love Story" realizará en promoción a su nuevo álbum. El jueves 20 por la noche se espera un primer adelanto del álbum, horas antes del estreno del mismo. Mientras que en el día de lanzamiento, el viernes 21, se revelará una muy especial y "caótica" sorpresa junto con el video musical de "Anti-Hero".

Por otro lado, el lunes 24, la cantante participará en The Tonight Show with Jimmy Fallon y al día siguiente estrenará otro video musical de una de las canciones del álbum. Hasta el momento, no se sabe de qué canción será el segundo video musical. Sin embargo, sus fans tienen teorías de que podría ser la pista número 8: "Vigilante Shit".

Hablemos del hecho de que Taylor uso el telefono al reves cuando anuncio 'Anti-Hero' y ahora tendra video musical. La unica otra canción con la que uso el telefono al reves fue 'Vigilante Shit', será el segundo video?



Decido ilusionarme pic.twitter.com/pDEFcUlovV — Yeli��✨ (@tayIenasunshine) October 17, 2022

El itinerario termina el viernes 28 con su participación en The Graham Norton Show.

Además de lo publicado por la artista, TikTok ha revelado que en la espera de Midnights se publicarán adelantos de tres canciones: "Lavender Haze", "Maroon" y "Anti-Hero".

Pero esto no termina aquí ya que por medio de su sitio web oficial en Reino Unido se ha filtrado que se llevará a cabo una gira internacional en promoción al álbum. Hasta el momento no hay más detalles, y no ha sido confirmado por la artista.

�� Los códigos de Pre-venta de la gira de Taylor Swift estan disponible en la página web del Reino Unido. El Tour Is Coming pic.twitter.com/iyKGcmw65N — Mundo Swift �� (@MundoSwiftt) October 17, 2022

