Taylor Swift comparte el significado de su canción más personal hasta la fecha

En anticipación al lanzamiento de su próximo álbum, Midnights, la cantante estadounidense Taylor Swift ha mantenido una promoción constante a través de sus redes sociales.

Mientras que el álbum no cuenta con sencillos promocionales, Swift se ha aliado con la plataforma social TikTok para revelar el nombre de sus nuevas canciones en una serie de videos cortos titulada “Midnights Mayhem With Me”.

Hasta la fecha ha revelado los nombres de seis canciones: Mastermind, Vigilante Shit, Question…?, Midnight Rain, Maroon y más recientemente, Anti-Hero.

“No me siento como una persona”

Tras revelar el título de Anti-Hero, la intérprete de “Shake It Off” publicó un video en Instagram sobre el significado de la pista y lo que se puede esperar de ella.

Anti-Hero es una de mis canciones favoritas que he escrito. No creo haber profundizado tanto en mis inseguridades con este nivel de detalle. Lucho constantemente con la idea de que mi vida se ha vuelto incontrolable. No quiero sonar sombría pero sí lucho mucho con la idea de que no me siento como una persona, reveló.

La descripción puede anticipar que Anti-Hero sería una de las canciones más personales de entre todo su repertorio hasta la fecha.

Midnights será publicado el 21 de octubre de este año a través del sello discográfico Republic Records y será el décimo álbum de estudio de la cantante.

Te puede interesar: Taylor Swift y Drake podrían colaborar en nueva canción.