Taylor Lautner permaneció encerrado en su casa tras el éxito de la saga "Crepúsculo"

CIUDAD DE MÉXICO.- No es nada nuevo recordar que por algunos años el tema popular de la mayoría de libros o películas adolescentes era la rivalidad entre vampiros y hombres lobos con una mortal para el triángulo amoroso. Siendo la saga de "Crepúsculo" el mayor exponente para este tipo de contenido que consiguió el éxito inmediato entre el público.

Y uno de los actores que logró cautivar a los espectadores fue Taylor Lautner, quien interpretó al hombre lobo Jacob Black, enamorado de la protagonista, Isabella Swan, y en una pelea interminable con la familia Cullen, los vampiros de Forks.

Ante su participación en estas películas, el actor reconoce que se convirtió en toda una sensación a nivel mundial por su personaje. Sin embargo, a sus 29 años, el intérprete confesó que su ascenso a la fama no fue un camino fácil, ya que sintió mucho miedo de ser visto en público justo en el apogeo de su carrera, cuando la saga juvenil seguía en la cima.

Lautner concedió una entrevista para The Hollywood Reporter, donde mencionó que estuvo casi diez años sin salir de su casa por el temor que esto le causaba, por lo que evitaba ir a supermercados, centros comerciales, cines o cualquier lugar en el que hubiera una masa de personas para evitar que lo persiguieran, además de destacar que era solo un adolescente cuando su vida cambió por completo por el "boom" de las novelas de Stephenie Meyer.

Cuando yo tenía 16, 17, 18 años, me despertaba e intentaba simplemente salir a caminar o tener una cita y tenía a doce autos esperándome afuera de mi casa para seguirme a donde fuera, en un aeropuerto o en cualquier lugar a donde quisiese ir, con miles de fans gritando mi nombre”, contó.

El protagonista de "Sin Escape" mencionó para el medio estadounidense que fue difícil para él adaptarse a estas circunstancias durante su juventud, es por eso que decidió aislarse y solo salir de su casa cuando fuera necesario, pero únicamente lo hacía con cierto "camuflaje" que le permitieran pasar desapercibido por los paparazzis.

“Pasé muchos años sin salir de mi casa y, si lo hice, fue con sombrero, gafas de sol o simplemente sintiendo miedo. Se acumuló algo adentro mío que, aunque no lo sabía, era miedo a salir a la calle. Esa situación me ponía sumamente ansioso, por lo que, simplemente, decidía no hacerlo”, agregó.

Pese a la ansiedad que desarrolló por la fama que obtuvo a raíz de su participación en las películas de la saga de "Crepúsculo", Taylor Lautner mencionó que su percepción de la fama y el éxito han evolucionado a lo largo de estos años, ya que notó que solo fue en ese tiempo de su vida, pero que eventualmente logra acostumbrarse o aprender a vivir bajo ese estilo de vida.

En el momento es como si se volviera frustrante, porque solo querrías vivir una vida normal, pero luego, cuando te sacan todo eso, empiezas a cuestionarte a vos mismo y dices ‘Oh, ¿la gente ya no se preocupa por mí?’ Y desaparece un poco ese miedo. Lo notas y esa es la parte peligrosa, porque eso realmente puede alterar tu mente”, comentó.

Las producciones cinematográficas basadas en las novelas de Stephanie Meyer lograron ser un punto de partida para distintos actores y actrices como Lautner, Robert Pattinson, Kristen Stewart y el resto del elenco. Incluso, fue tanta la fama que obtuvieron en estos papeles que solo Taylor logró posicionarse en el puesto 11 del listado anual de la revista Forbes sobre los actores mejores pagados en Hollywood.

Durante el apogeo de "Crepúsculo", el actor de 29 años acumuló poco más de 25 millones de dólares por su participación en estas cinco cintas.