¡Se imprimió! Taylor Laurent, el lobo de "Crepúsculo", se comprometió con su novia

ESTADOS UNIDOS.- Hay actores que participan en varias producciones cinematográficas, pero que siempre logran adaptarse tan bien a un papel que son recordados por siempre gracias a esa película o serie. En este caso, una de las sagas más conocidas por su gran exito y popularidad desde hace varios años atrás, es "Crepúsculo", las conocidas películas y libros que atraparon a sus fans gracias a la trama romántica entre vampiros y lobos.

Y para sorpresa de muchos, uno de los protagonistas, Taylor Laurent, reconocido por su papel de Jacob Black como uno de los lobos de la película juvenil, compartió con sus seguidores cómo fue la pedida de mano para su futura esposa, Taylor Dome, con quien ha mantenido una relación desde el 2018.

Entre decenas de velas, pétalos de rosas, una romántica fogata, cientos de flores y muchísimo amor, Lautner le pidió a su novia que se convirtiera en su esposa el pasado 11 de noviembre: "Y así como así, todos mis deseso se volvieron realidad", escribió en su publicación. Y poco después de anunciar el compromiso, varias celebridades, amigos y fans del joven expresaron su alegría por la gran noticia.

Por lo que las imágenes se volvieron virales en cuestión de horas y se llenó de comentarios como: "Estoy muy feliz por ustedes", "Me dieron ganas de llorar por esto", "Mi corazón nunca se había sentido tan pleno", "Felicidades para la próxima pareja de esposos", "Ahora serán dos Taylors Laurents".

Mientras que Tay Dome subió el apreciado momento junto a la descripción "Absolutamente mi mejor amigo. No puedo esperar para estar contigo para siempre", lo que conmovió a todos los usuarios de Instagram. Incluso, la joven llenó sus historias de la red social con todo tipo de felicitaciones y mensajes de cariño por parte de sus seres queridos, además de mostrar el increíble anillo con el que su novio le propuso matrimonio.

Según lo indicaron algunos medios internacionales, la futura esposa de Lautner es influencer y enfermera, pues en sus redes sociales suele compartir la dedicación que tiene con los pacientes que atiende para sus más de 154 mil seguidores.

Además, la relación entre la pareja comenzó en 2018 cuando el actor presentó a Taylor Dome en su cuenta oficial de Instagram, al compartir algunas fotografías de ambos durante Halloween, y sobre cómo se conocieron, el actor ha comentado varias veces en entrevistas que Dome es amiga de su hermana Makena.

"No puedo esperar para estar siempre contigo. Me amas incondicionalmente, no te sumas a mis problemas. Tu me calmas cuando estoy ansioso, me haces reir demasiado, haces que cada día a tu lado sea especial. Y lo más importante, me haces una mejor persona. No puedo agradecerte lo suficiente por todo lo que has traído a mi vida. Te amo por siempre", redactó Taylor Lautner en sus últimas instantáneas de la red social para anunciar a todos lo enamorado que está y lo feliz que es por comprometerse con su novia.

De momento, la feliz pareja se encuentra disfrutando de California, Estados Unidos, mientras pasean por el valle para conocer la cata de vinos, por la que es conocido dicho lugar.