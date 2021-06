Tania Rincón será la nueva conductora de "HOY", afirma Alex Kaffie

CIUDAD DE MÉXICO.- La exconductora de "Venga la Alegría", Tania Rincón convertirse en un miembro definitivo de la plantilla de conductores del matutino "HOY". Esto después que la conductora Marisol González presuntamente renunció al programa.

De acuerdo con la información compartida en la columna del periodista Álex Kaffie, la conductora del reality de Televisa, "Guerreros", podría sustituir a la exreina de belleza en el matutino.

Fue el pasado viernes, que Kaffie dio a conocer la noticia de la presunta renuncia de Marisol. Aunque no dio detalles de la razón detrás de su decisión, el periodista detalló que la televisora habría tratado de persuadir a la presentadora, sin éxito de dejar el programa.

Basados en la información publicada en la columna "Sin Lisonja", González habría presentado su renuncia ante los ejecutivos de Televisa el pasado jueves; “Por así convenir sus intereses, la conductora ha tomado la decisión de renunciar a su puesto de trabajo”, escribió el periodista en el espacio de El Heraldo de México.

“Sí, Marisol González ya le notificó a sus jefes (los que tienen su oficina en el sexto piso de Televisa San Ángel) que en julio deja ‘Hoy’. Desde luego, ellos intentaron convencerla de continuar formando parte del matutino, pero su respuesta fue ‘no, no y no’”, escribió en la columna.



La más reciente adquisición de "HOY"

La modelo es una de las conductoras más recientes de la plantilla. Luego de que trabajó durante once años en la barra de deportes de la televisora, Marisol recibió la invitación de Magda Rodríguez, quien se mantuvo al frente del programa hasta su lamentable deceso en noviembre de 2020, para unirse al matutino.

“No renuncié (a Televisa deportes) me renunciaron”, contó durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda. “Venían varios cambios, empiezan a decir que querían que estuviera más de lleno. Yo tenía los domingos mis cápsulas y ya después me iba con mis hijas, no cubría tantas cosas, no trabajaba tanto. Cuando llegaron los cambios, yo no encajaba. Fueron once años muy buenos”.

“Menos de una semana después, recibo una llamada de Magda, ella me dijo ‘necesito que vengas ahorita y necesito que entres lo más rápido posible. Necesitamos una mamá joven que se una al equipo’. Y ya, lo hablamos. Fue así (rápido)”, recordó Marisol, quien se integró a la revista después de las vacaciones de semana santa del año pasado.

“Fue una oportunidad caída del cielo, un sueño que me faltaba”, opinó la conductora. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Durante su participación en la revista, han abundado los rumores sobre una supuesta mala relación entre ella y la presentadora del programa, Galilea Montijo.

No obstante, a principios de este año, Galilea decidió aclarar la situación entre ambas y en una entrevista con medios de comunicación, retomada después por el periodista Eden Dorantes, despejó cualquier rumor sobre una enemistad:

“Creo que en el principio, podría pensar la gente (que había una mala relación entre Marisol y yo), pero yo conozco a Marisol, iba acompañando a alguien en Vida TV. Imagínate desde cuándo lo conozco. A lo mejor es porque no nos toca interactuar a cuadro, pero eso no quiere decir que nos llevemos mal”, comentó.