Lucía Méndez reveló que tuvo un encuentro paranormal con Magda Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Lucía Méndez reveló que vivió una experiencia paranormal con su amiga fallecida Magda Rodríguez, quien falleció repentinamente el año pasado, y la ayudó a encontrar encamino de luz que la llevaría a un lugar mejor.

El 1 de noviembre de 2020, Magda Rodríguez fue encontrada sin vida en su casa de la Ciudad de México, a los 57 años de edad, dejando un gran vacío en el medio artístico donde era muy querida por todos.

Además de ser la productora del matutino “Hoy” de Televisa, también era productora del reality “Guerreros 2020”, y tenía un amplio currículum como productora en varias televisoras de México y Estados Unidos, así como en la actuación.

No era raro que Magda tuviera amistad con las grandes estrellas de televisión, entre ellas Lucía Méndez, quien el pasado 20 de mayo reveló que, con ayuda de una angelóloga, pudo tener contacto con Rodríguez y la ayudó a trascender “al más allá”.



¿Cómo fue la experiencia paranormal de Lucía Méndez?

En el canal de YouTube de Lucía Méndez, publicó un video donde tuvo como invitados a Pedro Sola y a la angelóloga Ariadna Tapia, quien platicó cómo fue que ayudó a Lucía a contactarse con su amiga Magda y encaminarla hacia el lugar correcto.

Fue una experiencia muy , muy fuerte, pero ella (Ariadna) pudo ayudarla como a todavía que tuviera una mayor elevación, Magda, pero sí nos petrificamos, nos pusimos chinito el cuerpo”, externó Lucía.

La intérprete de “Corazón de Piedra” detalló que la experta en contactar a los ángeles comenzó a sudar tras contactar a Magda, mientras Lucía intentaba comunicarse con ella y tener una conexión mayor con ella.

“Ella (Ariadna) empezó a sudar y me empezó a decir: ‘Parece que no quiere avanzar’. Y ella me decía y me decía, y yo le hablaba a Magda, hasta que logramos que Magda entrara realmente en esa ráfaga de luz. Me comenta Ari, que estaba terca a no irse”, añadió Lucía.

La angelóloga expuso que el espíritu de Magda aún seguía en la tierra porque se resistía a dejar los afectos que había dejado, y fue una gran experiencia para ella poder lograr ayudar a Rodríguez a trascender.

A Magda le sobrevive su hija Andrea Escalona y su hermana Andrea Rodríguez Doria, quien es la actual productora del programa “Hoy”.

