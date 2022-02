Tachan de transfóbico a Ernesto D'Alessio por criticar las cirugías de reasignación de sexo

CIUDAD DE MÉXICO.- En las últimas horas el nombre del cantante Ernesto D'Alessio se volvió tendencia en redes sociales luego de que miles de usuarios lo señalaran de transfóbico por sus declaraciones en contra de las cirugías de reasignación de sexo.

Durante su participación en el programa "De Primera Mano", el también actor habló sobre este tipo de intervenciones quirúrgicas y las comparó con una liposucción, además de confesar que está en contra de estas por utilizar los recursos del Estado, que es lo que declara que está en contra.

Voy a poner un ejemplo: imagínate que yo me quiero operar de cualquier cosa, es un deseo mío y tengo el derecho de hacerlo, eso no lo discuto; las personas tienen derecho a autopercibirse como ellos quieran. Pero utilizar dinero del Estado para que te operes... Sería lo mismo que si una mujer o un hombre se quieren hacer una liposucción y que se las pague el Estado, a eso es a lo que yo me opongo”, reveló.

Los comentarios surgieron debido a su más reciente polémica que causó a inicios de enero por una publicación que realizó desde su cuenta de Twitter, donde compartió un mensaje del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en la que celebraban la primera cirugía de reasignación de sexo.

“O sea, los problemas de la humanidad son sexuales, no es la pobreza, no son económicos, el hambre, la desnutrición, la inseguridad, la educación, NO. El problema es que no podemos tener sexo en la plaza pública, el problema es que no podemos operarnos gratis a través del Estado”, escribió.

Ante estas declaraciones, D'Alessio se convirtió en el blanco perfecto de críticas por parte de distintos usuarios que lo señalaron de transfóbico y lo llamaron ignorante "que habla desde su burbuja de privilegio", incluso expresaron que debería apoyar este tipo de labores por parte de las instituciones médicas del Estado, pues ayudan a aquellas personas que no tienen el dinero suficiente pero que necesitan el apoyo.

Sin embargo, el intérprete de "De tu mano nada sale mal" demostró que los comentarios en su contra le son irrelevantes y que no piensa cambiar su opinión sobre este tipo de intervenciones quirúrgicas, pues en el programa conducido por Gustavo Adolfo Infante reiteró su posición y aunque dijo que no estaba en contra de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ, no apoya que no utilicen su propio dinero para las cirugías.

“Yo no digo: ‘no se operen’, digo: ‘sí opérense, pero páguenlo con su dinero’, que no se pague su deseo con dinero de la gente. Yo no estoy en contra de los homosexuales, tengo muchos amigos”, agregó.