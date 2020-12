Ernesto D'Alessio defiende a su mamá de las críticas

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente Lupita D'Alessio dio a conocer que se retiraba de las redes sociales, por las fuertes críticas que recibía sobre su físico, pero Ernesto D'Alessio no pudo quedarse callado y salió a defenderla.

El cantante de 43 años pidió a todos sus seguidores que sintieran un poco de empatia con las figuras publicas, porque nunca se saben las batallas que se encuentra enfrentando día con día.

Fue por medio de una entrevista para el programa De primera mano, en el que Ernesto habló que su mamá está pasando por diversas situaciones de salud, por lo que se siente preocupado que sea señalada de tal manera.

Mi mamá ya está en una etapa de su vida en la que ella no solamente quiere, merece gozar; ella ya no está para andar haciéndose alguna cirugía, ella no quiere ni está buscando salir al escenario y que la gente diga: Mira qué delgadita está Lupita", dijo el artista.