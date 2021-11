Sylvester Stallone casi muere filmando 'Rocky 4'

ESTADOS UNIDOS.- En las últimas horas, el nombre de Sylvester Stallone se volvió tendencia en redes sociales luego de que usuarios recordaran la ocasión en la que fue a parar al hospital a causa de un accidente en el set de filmación de una de las películas de Rocky.

Stallone es un veterano de la actuación en Hollywood y el trabajo que lo posicionó como tal fue su papel protagónico y como director en la saga de películas del heroico boxeador. Sin embargo, una de las películas que lo llevó al estrellato casi lo lleva a la muerte, según relata él mismo.

Según detalló el actor, fue en Rocky IV, de 1985 y considerada como una de las mejores películas de la saga, donde ocurrió el accidente y reveló que todo fue por un malentendido.

Stallone explicó que en la escena final de la película le pidió a su rival que desatara toda su fuerza y le diera golpes reales, para considerar la posibilidad de filmar con este método. Estas palabras fueron tomadas muy en serio por Dolph Lundgren, quien protagonizaba al villano del film, y tomo la petición como una oportunidad para demostrar sus capacidades de lucha.

“Me pegó tan fuerte que casi se paró mi corazón”, dijo Stallone a una multitud en Cannes, de acuerdo con un reporte del sitio web Vulture. “Le dije: ‘¿Por qué no lo hacemos? Sólo trata de noquearme. De verdad, golpea tan fuerte como puedas’. Decir eso fue muy estúpido. Lo siguiente que supe fue que iba en un avión de baja altitud a la sala de emergencias, que estuve en cuidados intensivos durante cuatro días y que había muchas monjas a mi alrededor”, relató el actor de 75 años.

Stallone actualmente

Actualmente Stallone se encuentra muy tranquilo en su carrera actoral, como lo ha sido casi siempre. Su último proyecto fue en la cinta El Escuadrón Suicida, de este año, donde prestó su voz al personaje King Shark.

A pesar de esto, no deja de ser uno de los actores más icónicos de Hollywood y como dato curioso, es conocido por haber rechazado papeles muy importantes.

Entre los más destacados se encuentran: los papeles de Arnold Schwarzenegger en The Terminator (1984) y Batman y Robin (1997); los papeles de Richard Gere en An Officer and a Gentleman (1982), Cotton Club (1984) y Pretty Woman (1990); el de Christopher Reeve en Superman: la película (1978); los papeles de Bruce Willis en Die Hard (1988) y Pulp Fiction (1994), y el de Brad Pitt en Seven (1995).