Susana Zabaleta revela que sufre de síndrome: "Duele muchísimo"

CIUDAD DE MÉXICO.- Susana Zabaleta volvió a los escenarios con su show musical "Se me antoja tu vida", del que habló un poco durante su participación en el programa de Ventaneando, además de revelar que está atravesando un difícil momento en su vida debido al síndrome que padece.

Durante el pasado fin de semana, la actriz alertó a todos sus fanáticos de redes sociales luego de compartir un emotio video en el que aparece llorando en compañía de su hijo Matías Gruener, quien tampoco pudo resistirse al momento y rompió en llanto junto a su madre.

Y es que la también cantante confesó que padece del síndrome del nido vacío, pues se siente muy sola luego de que sus hijos tomaran la decisión de marcharse al extranjero para realizar diversos proyectos que tienen programados para su carrera artística. Ante esto, Zabaleta mencionó que las emociones del 'abandono' le han provocado una profunda sensación de soledad.

Cabe señalar que el síndrome del nido vacío consiste en la sensación de perdida por parte de los padres y madres de familia que ven cómo sus hijos están formando su vida lejos de ellos, ya que comienzan a crecer y hacer una vida independiente, por lo que es común experimentar sentimientos de tristeza y soledad.

Es por ello que Susana Zabaleta mencionó que es fácil suponer que este padecimiento es difícil de creer para aquellos que no lo experimentan, pero luego de vivirlo y comprenderlo, asegura que le ha afectado bastante en su vida por ver su casa tan vacía, cuando anteriormente no era así.

Muchas veces te cuentan 'ay es que el nido vacío', más bien dices qué padre ya estar sin los hijos y voy a hacer mis cosas, pero entonces te despiertas y ves todo por que trabajaste en tu vida, me refiero a mi casa con ese jardín inmenso y con todas esas cosas bellísimas que he hecho y han vivido, y de repente no ver a mi hija porque está en Londres y luego ya no ver al chamaco que tiene 16 años y no está conmigo, duele muchísimo", externó la actriz.