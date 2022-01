Susana Zabaleta responde a críticas por su edad: "tengo esta edad y estoy buenísima"

MÉXICO.- Susana Zabaleta envió un contundente mensaje a los usuarios de redes sociales que la critican por su edad y se burlan de las arrugas que tiene en el rostro. La actriz aseguró que se siente muy cómoda con su cuerpo y su rostro y dijo que no se sometería a una cirugía estética para borrar las marcas de expresión que se acentúan con la edad.

Fue en una entrevista para el programa Hoy, donde Zabaleta habló de los recientes comentarios negativos que recibió en uno de sus video de TikTok. Actualmente, el clip se encuentra fuera de la plataforma, pues la actriz de 57 años decidió retirarlo después de que notó el revuelo que se desató a causa de los comentarios sobre su rostro.

A pesar de que bajó el contenido de la plataforma, Susana dejó entrever que se siente orgullosa de ser una de las pocas artistas que ha decidido envejecer de forma natural. La cantante aprovechó las cámaras del matutino para reflexionar sobre el valor que la sociedad suele otorgarle a la juventud, sin considerar lo bello que puede ser la madurez.

“Tienes unas arrugas y que si entonces se te notan las arrugas”, recodó sobre los comentarios que recibió. “¿Qué prefieren?, de verdad prefieren a la gente así”, comentó mientras simuló un estiramiento de cara con ayuda de sus manos. “Este honor y este rollo que le tienen a la juventud como si la gente de 50 años entonces tendríamos que estar muertos”, continuó.

Susana Zabaleta externó que se siente muy segura con su aspecto físico y disfruta al máximo las sensaciones que vive día con día, a su edad, sin prejuicios. Por esa razón, no considera necesario someterse a una cirugía estética, pues prefiere seguir disfrutando de cada etapa de su vida aunque implique tener estragos en su físico.

“No volvería ni quiero parecer una chavita de 30, no quiero, tengo esta edad y estoy buenísima. Tus arrugas y las mías nos las hemos ganado, ¿no?, no me acuerdo de dónde, pero nos las hemos ganado y están bien ganadas”, comentó.