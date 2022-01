Susana Zabaleta revela que sufrió acoso sexual en los 80: "te metían mano"

MÉXICO.- Susana Zabaleta inició su carrera en el medio artístico en la década de 1980. En estos años participó en varias producciones en las que compartió pantalla con grandes estrellas del espectáculo. Sin embargo, la también cantante confesó que su camino para llegar a consolidarse dentro del medio no fue fácil pues tuvo que enfrentarse a muchas dificultades relacionadas con el acoso sexual. De igual forma, tuvo que lidiar con una gran cantidades de actrices que se portaron mal con ella.

En una entrevista para Venga la Alegría Fin de Semana la soprano sorprendió con estas fuertes declaraciones e incluso reveló que está feliz de que algunas de las personas que la trataron mal ya estén muertas. Así mismo, detalló cómo fue el acoso sexual del que fue víctima.

“Perras, muchas perras del mal, horrendas, unas ya están muertas, qué bueno y actores horrendos que te metían mano y no podías decir ‘este pu*o me acaba de agarrar las nalgas’, no podrías decirlo porque acuérdate que antes no existía eso, tú calladita te ves más bonita, así era, los ochentas fue una época horrenda, los actores nos trataron mal”, contó Zabaleta.