Susana Zabaleta dice que declaraciones de Paty Navidad sobre Covid 'son un circo'

Ciudad de México.- Susana Zabaleta sigue declarando su disgusto por las declaraciones de Paty Navidad sobre el Covid-19.

Lo anterior luego de que la actriz reapareciera en televisión tras haberse contagiado de la enfermedad.

Durante la entrevista concedida al programa Sale el Sol, la actriz fue cuestionada por la explicación que dio Navidad tras su padecimiento de coronavirus, a lo que inmediatamente dijo:

Es circo

“¡Ay!, pero Paty Navidad no es polémica, yo creo que una cosa es circo, y la otra es… hay que saber poner a cada uno en su género y en su forma ¿no?, o sea, no es lo mismo un circo que una ideología”.

Asimismo, la también cantante aseguró que la prensa debe ser más selectiva con las declaraciones, de acuerdo a la persona que las brinde.

“Siento yo que de repente los medios no hacen esa diferencia, me he divertido muchísimo en vida con las declaraciones de Ninel Conde, me he divertido muchísimo en mi vida con las declaraciones de Paty Navidad, pero eso no hay que tomárselo en serio”, manifestó.

Habló sobre Laura Bozzo y Larry Ramos

Por último, ante los problemas que enfrentan Laura Bozzo y Larry Ramos, pareja de Ninel Conde, con las autoridades de México y Estados Unidos respectivamente, Zabaleta fue contundente.