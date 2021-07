Cynthia de “Survivor México” es tendencia en redes por esta razón

CIUDAD DE MÉXICO.- La audacia y tenacidad de Cynthia González, una de las integrantes de la tribu “Jaguares”, han hecho que se convierta en una de las favoritas para ganar el campeonato de “Survivor México” y es tendencia en redes sociales.

Cynthia, quien es conocida por los seguidores del reality de TV Azteca como “La Mujer Maravilla de los Jaguares”, ha demostrado ser una valiosa competidora en esta segunda temporada de “Survivor México”, y eso parece molestarles a la mayoría de los de su equipo.

Originalmente la cocinera de profesión pertenecía a la tribu “Halcones” pero con los cambios que hubo durante la competencia, ahora es de la tribu “Jaguares”, y eso es uno de los motivos por los cuales algunos de los competidores no la quieren.

Pese a ello, la exparticipante de “MasterChef México" de 2017, fue la única que anotó puntos a favor de su equipo, reafirmando su posición en la competencia como una de las más fuertes.

Pero Paco, Gary y Alejandra, conocidos por los fans del programa como “Las Hienas”, se apartaron del equipo para hablar de Cynthia y de su reacción ante el triunfo de la tribu contrincante, caracterizada con el color amarillo.

Según los competidores de “Jaguares”, Cynthia se alegró con el triunfo de “Halcones”, situación que no les pareció y lo comentaron entre ellos, asegurando que la veracruzana tiene una estrategia que ha “comprado” el público, quienes a ellos los han puesto como los villanos de la historia.

Me causó mucho ruido, no sé si lo notaron, que de pronto Cynthia como que aplaudió mucho y celebró mucho la victoria de estos batos, de los Halcones, cuando perdimos la cena, que dijeron: ‘Y van a tener dos autos de lujo para que los lleven al restaurante’. Justo en la ceremonia estaba diciendo (Cynthia): ‘No hay empatía en este grupo, por eso me aparto’. Lo primero que pensé: ‘Mi reina, pues si ganamos esto, tú te vas en un carro y los cinco nos vamos en otro’”, expresó Paco.