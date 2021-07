Kristal Silva defiende su salida de "Survivor México" para casarse

HERMOSILLO.- Kristal Silva afronta con orgullo las consecuencias de la decisión que tomó: Abandonar Suvivor VIP México 2021.

La conductora de “Venga la Alegría” se convirtió en una de las competidoras más queridas del reality show extremo, y aunque había ganado el Tótem de la Inmunidad, decidió regalarlo y dejarse vencer el pasado 27 de junio para salir del programa y así, prepara su boda con Luis Ángel Lores.

En exclusiva para El Imparcial, Kristal abrió su corazón y dijo no estar arrepentida, además de entender los comentarios de los fans que se decepcionaron con su decisión.

Muchas personas me dicen ‘qué falta de profesionalismo’ qué falta de compromiso’, ‘¿Por qué te fuiste? Nos defraudaste’. Respeto ese tipo de comentarios porque sé que como televidentes y como audiencia esperaban algo de mí. Sin embargo, puedo decir que tomé esta decisión porque tenía que ser muy consiente de lo que me importaba en ese momento”, dijo Kristal.

La ex reina de belleza pospuso su boda en dos ocasiones: en marzo de 2020 por la pandemia del coronavirus, y en diciembre por las restricciones sanitarias del Covid, por lo que ya no quería aplazar la fecha por tercera vez.

“Para mi mala fortuna, la fecha se extendió y yo me doy cuenta que estaba a unas cuantas semanas de mi boda. Dos años y medio comprometida, y un año y medio de posponer mi boda por la pandemia. Si no lo hacía ahora, no lo iba a hacer ya este año”, continuó.

"SIGO SIENDO UN SER HUMANO": KRISTAL SILVA

Kristal defiende su salida de “Survivor” al decir que cumplió con la misión de mostrar una faceta diferente a la que muestra en “Venga la Alegría”, pero en un punto dado, se vio obligada a poner en una balanza lo que más le importaba.

“Sigo siendo un ser humano; soy una profesionista, una reina de belleza, capaz de sobrevivir al hambre, frío y más, pero no dejo de ser una mujer que sueña con casarse, que ama al papá de su hijo y quiere caminar con él ante el altar”, agregó.

“Cumplí la misión, tenía que pasar por algo como esto, y sacrificar algo para darme cuenta de que me importaba en mi vida, fue muy fuerte, tuve que ser muy valiente. Asumo consecuencias y al mismo tiempo las disfruto. No me arrepiento de afrontar lo que viene”, finalizó.

