Survivor México: Los memes más divertidos sobre la participación de Cyntia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras su última participación en la transmisión del domingo de Survivor México, Cyntia González se ha ganado el reconocimiento de sus seguidores por su audacia mostrada durante el Concejo Tribal, augurándose como una posible finalista del reality.

“Paco perdiendo por tramposo y la estrategia de Cyntia siendo la mejor hasta el momento”, es uno de los mordaces comentarios que se pueden encontrar en redes sociales.

Y esto es por qué los seguidores del reality han tomado de manera positiva la acción realizada por Cynthia, al mandar a sentencia a Paco Pizaña a eliminatorias e influir en la nominación de Gary.

“Cyntia y Julio ganando inmunidad. Cyntia haciendo la jugada y hundiendo a las hienas. Paco yendo directo a eliminación por tramposo y luego Fernando queriendo agarrar una víbora”, se lee en Twitter después de la polémica estrategia.

Este domingo 25 de julio, durante el ya aclamado consejo tribal, los sentenciados fueron Alejandra Toussaint con 4 votos y Gary Centeno con 5 votos.

Este fue un duro golpe para las "Hienas", al resultar nominados dos de sus miembros más fuertes, forzando de este modo a participar en el duelo de eliminación.

Para conocer a los otros sentenciados, Carlos Guerrero, conductor del programa, señaló que Cyntia y Julio, dueños de los collares de inmunidad, se hicieran cargo de esta tarea.

Julio Barraza se encargó de mandar a duelo al popular Sargento Rap, quien tomaría el lugar de Alejandra en la competencia final. El motivo que se expuso es que el rapero ha bajado su “rendimiento en la competencia”.

“La verdad no me importa lo que haya decidido, él siempre es así y ahora me tendré que rifar como siempre lo he hecho”, contestó Sargento Rap.