Survivor México: Kristal Silva llora y confiesa que perdió a propósito

CIUDAD DE MÉXICO.- Kristal Silva, una de las competidoras más queridas de “Survivor VIP” fue eliminada este domingo, sorprendiendo a toda la audiencia del programa.

Sin embargo, también ha dado mucho de qué hablar, ya que algunos internautas aseguran que su salida del reality show fue planeada, algo que más tarde, la propia Kristal terminó confirmando.

En una entrevista a “Venga la Alegría”, la conocida “Nuestra Belleza México 2016” rompió en llanto, admitiendo que sí se dejó ganar para salir del programa.

La gente que lo sabe es porque me conoce. Me pesa mucho llegar y que pasen estas cosas. Esto fue un juego, yo estaba comprometida. Sabía que si tenía que retirarme era porque hay factores importantes de mi vida aquí afuera”, lloró Kristal.

¡En exclusiva, @KristalSilva_ confesó que se dejó ganar en @mexico_survivor por el compromiso que tiene con su próxima boda! ���� #VLA pic.twitter.com/YClM3I8JL9 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 28, 2021

SU TRIBU SABÍA QUE ELLA QUERÍA PERDER

Cuando se le cuestionó porqué había entregado su tótem de inmunidad, confirmó que quería salir para no postergar más su boda, la cual ya pospuso en dos ocasiones.

“Tengo una boda. Tengo a un hombre... y no saben lo que es estar allá adentro. Creí que mi tiempo había sido suficiente, puse mi corazón, pero ya tenía que regresar. Tuve que ponerle fin. La producción no tuvo nada que ver (...) Soy ganadora, lo di todo desde el día que pisé la isla. No esperaba llevarme el dinero”, expresó.

Finalmente, Kristal explicó que sus compañeros de equipo sabían que iba a dejarse perder y pidió disculpas tanto a ellos como a sus fans por abandonar la competencia.

“Es lo que quiero para mi vida y mi tiempo. Yo sé que se desvelaron por apoyarme, lo agradezco de corazón”, finalizó.