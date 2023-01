Stephanie Salas y Humberto Zurita pasan todo el tiempo juntos

Ciudad de México.- La relación entre Humberto Zurita y Stephanie Salas tomó por sorpresa a muchos, cuando lo dieron a conocer hace unos meses.

Los actores ahora se dejan ver en todas partes juntos y comparten junto con su familia su gran amor.

Durante su encuentro con varios medios, Stephanie comentó que ella y su novio pasan mucho tiempo juntos e incluso hay días en los que están en la casa de uno o del otro, además que ahora trabajan en la puesta en escena Papito Querido.

Foto: Agencia México

Conviven más ahora

“Uno encuentra cómo (convivir), tengo mis espacios de esparcimiento, me pongo a tocar y él tiene su vida. La obra ahora es un pretexto para convivir, pero en el escenario no sientes que estás con esa persona, realmente estás chambeado”, explicó la actriz y cantante.

Asimismo, la hija de Sylvia Pasquel manifestó que es consciente de que tiene un novio que es un hombre muy guapo y seguido por varias mujeres, pero es algo que a ella no le preocupa.

Además de ser un actorazo, sí es un galán muy codiciado, pero en verdad creo que esa seguridad te la da tu pareja, le digo el Elvis Presley, todas se le avientan y lo tengo que ver y tragármelo”, declaró.

Sin planes de matrimonio

Por otra parte, Humberto bromeó con los reporteros con respecto a que Stephanie no le dice de cariño ‘papito’ y recalcó que por ahora no tiene planes de casarse.

“Ya las mujeres están empoderadas y no te dicen eso de papito, te dicen: ‘ven acá, limpia eso que está ahí tirado’. Siempre me he llevado bien con las mujeres. No me hagas planes (de casarse), ¡ya me está haciendo mi logística!, no, no, no me estés planeando la vida”, expresó.

Cambiado de tema, la nieta de Silvia Pinal no quiso opinar sobre los rumores de una pelea entre su mamá y su tío Luis Enrique Guzmán sobre la herencia de la primera actriz.

“Cuando ya empiezan esos rollos, duele, lo único que hacen es separar la posibilidad de unirnos como familia. Ellos tienen su relación, yo la verdad no me meto”, remató.