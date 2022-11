Luis Enrique Guzmán se expresa sobre Sylvia Pasquel: ''entre hermanos siempre hay celitos''

Ciudad de México.- Luis Enrique Guzmán confrontó los cuestionamientos sobre las supuestas diferencias con su hermana Sylvia Pasquel por la herencia de su madre Silvia Pinal.

Tras una entrevista que reveló que los hijos de la matriarca se confrontaron por algunas pertenencias de la artista, fue Luis quien brindó su versión al respecto.

No, no es que estemos en disputa, ni que nos peleemos la ropa, yo no entiendo esas cosas que dicen que nos peleamos por la ropa”

Explicó Luis Enrique.

La relación con su hermana

Sobre la relación que tiene con su hermana mayor, el músico reveló: “un poco distante, pero por lo normal, ella tiene 20 años más que nosotros, entonces es otra generación. Si se quiere unir bienvenida, sino también, o sea, cada quien tiene derecho a ser y pensar lo que quiera”.

En cuanto a las declaraciones en las que supuestamente Sylvia despotrica en su contra, el artista manifestó: “No será la primera vez que mis hermanas hablen mal de mí, es lo normal, entre hermanos siempre hay eso como que ciertos celitos ¿no?”.

Sin embargo, Luis Enrique Guzmán quiso dejar en claro que no es el villano que han pintado algunos medios de comunicación. “Son puras mentiras, no se crean nada, yo no soy esa persona que me pintan en las revistas”.

Retomar el cariño

Previo a estas aclaraciones, el hijo varón de Silvia Pinal confirmó que regresó con su expareja y madre de su hijo Mayela Laguna.

“Lo importante es que retomamos el cariño y el amor que nos teníamos y que tuvimos un momento muy padre de reconciliación. Estoy queriendo hacer una familia con mi hijo y con mi mujer y sacar adelante las broncas. Acepto que tampoco soy una pera en dulce, Mayela tampoco es una pera en dulce y aun así nos amamos”, expresó.