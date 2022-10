Humberto Zurita aclara sentimientos por Stephanie Salas: ''La amo''

Ciudad de México.- Pese a que Humberto Zurita se había mostrado hermético sobre su vida personal, después de que declarara que estaba saliendo con Stephanie Salas, ahora ha confesado que está enamorado de la artista.

Durante una entrevista con Maxine Woodside, el artista finalmente expresó sus sentimientos por Salas tras los rumores de un amorío entre ellos.

Tú me preguntas qué es lo que está sucediendo con Stephanie Salas, lo único que te voy a decir es… la amo, punto. ¿Ok? Listo, y lo demás ustedes ahí escriban lo que quieran, pongan lo que quieran”

Declaró.

Aclara sus sentimientos

Conjuntamente, Humberto recalcó que no hablará sobre su vida personal, pese a que en días pasados señaló que no tenía claros sus sentimientos por Salas.

“Son cosas personales que no me interesa hablar, eso es todo, y entre los que me preguntaron, tú como periodista sabes cómo preguntar, a mi una de las chicas me dijo eso, me dijo ‘oiga, pero yo lo vi’, y yo ‘¿por qué no me abordaste en ese momento?’, (me respondió) ‘porque usted venía con ella’, no sé si tú especules, pero si tú me viste ¿por qué no me abordaste?, agarraste el spot, te lo llevaste a otro lado, bueno te perdiste esa noticia, ni modo”, manifestó.

Finalmente, en el programa de Telefórmula se disculpó con Woodside por la forma en que procedió con la prensa mexicana cuando fue captado en el aeropuerto de la Ciudad de México por diversos reporteros.

“Ya te contesté mejor, mira Maxine, son muchos periodistas los que se te acercan, y yo no sabía cuál era el tuyo, entonces te ofrezco disculpas si te hago sentir mal por creer tú que yo le doy a alguien una exclusiva o no, yo no pienso ni en exclusivas, tú me conoces de toda la vida, yo no doy exclusivas, ni mi vida se maneja de esa manera, entonces para mi es más lindo hablar de esto”, concluyó.