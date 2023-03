Stephanie Salas responde a la noticia del presunto robo de Luis Enrique Guzmán a Silvia Pinal

Stephanie Salas dijo que solo estaba parcialmente enterada de la fuerte lesión que sufrió Silvia Pinal, su abuela, a manos de Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna.

Aunque recientemente Sylvia Pasquel no quiso ni cruzar palabra con la prensa, su hija Stephanie expresó a su manera lo sorpresivo que ha sido para ella el enterarse de esta situación familiar.

A pesar de que Luis Enrique y Mayela emitieron dos comunicados, cada uno por su parte, para negar el robo, los demás integrantes de la dinastía Pinal no han salido a dar explicaciones luego de las contradicciones entre Guzmán y Laguna.

Por ello, Stephanie Salas fue cuestionada por los micrófonos de los periodistas que la captaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México, y aunque dijo que no estaba muy enterada del caso, luego reaccionó.

Es un tema muy sensible, yo la verdad no puedo hablar al respecto hasta no estar bien enterada de lo que está pasando”, dijo en primera instancia la cantante.