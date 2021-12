"Spider-Man: No Way Home": La película más taquillera en Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS.- Una de las películas más esperadas por los fanáticos del Universo Marvel llegó para causar revuelo en los cines de todo el mundo, se trata de "Spider-Man: No Way Home", el film más taquillero en las salas de Norteamérica.

Fue el pasado 15 de diciembre que dicha cinta se estrenó en el cine, y aunque definitivamente se convirtió en la producción favorita de muchos, también consiguió otro logro al ser el tercer mejor estreno de toda la historia, después de "Avengers: Endgame" y "Avengers: Infinity War".

El protagónico de Tom Holland acumuló más de 253 millones de dólares en más de 4 mil localidades en Norteaméricas, según informaron los comunicados publicados por Sony y Marvel.

Los resultados históricos de ‘Spider-Man: No Way Home’ vistos este fin de semana, de todo el mundo y a pesar de numerosos desafíos, ratifican el impacto cultural inigualable de películas teatrales exclusivas cuando se hacen con visión y empeño”, declaró Tom Rothman, el CEO Sony Pictures.

De momento se reconoce que la película consiguió excelentes reseñas, pues ha ganado un 94% de buenas calificaciones en distintas plataformas cinéfilas, tal como el sitio web estadounidense de revisión de cine y televisión, Rotten Tomatoes.

'Spider-Man: No way home' llegaría a HBO Max el siguiente año

El General Manager de HBO Latinoamérica, Luis Duran, usó sus redes sociales para resolver la duda que surgió entre los seguidores de la plataforma de streaming.

Por medio de Twitter señaló que la película más esperada del año, Spider-Man: No Way Home llegaría a HBO Max en la primera mitad del 2022. Así mismo, anunció la posibilidad de sumar al catálogo de la plataforma cintas como Morbius o Venom: Let There Be Carnage.

Duran señaló la posibilidad de que HBO tenga a mediados del siguiente año la cinta protagonizada por Tom Holland que actualmente está arrasando en los cines.

También hizo énfasis en que la empresa tendrá 8 de los 10 éxitos de taquilla de este año; dejando fuera Black Widow y Eternals, las dos cintas propiedad de Disney y disponibles en Disney Plus.