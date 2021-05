“Soy un fracaso”: Kim Kardashian reprueba su examen de Derecho

ESTADOS UNIDOS.- Kim Kardashian está reconsiderando su objetivo de ser abogada, pues la socialité reprobó su examen de primer año en la carrera de Derecho.

En un adelanto exclusivo del más reciente episodio de “Keeping Up With the Kardashians” del jueves 27 de mayo, la socialité hizo un anuncio impactante a sus hermanas Kourtney y Khloe.

Como ven, chicas, no pasé el examen de primer año", confesó Kim visiblemente afectada.

La empresaria explicó que después de cursar el primer año hay que tomar el First-Year Law Students Examination, conocido también como “Baby Bar”, para probar sus conocimientos con todo lo aprendido en los últimos 12 meses.

"Si estás estudiando derecho como yo lo hago, es un programa de cuatro años en lugar del típico programa de tres años", dice Kim en el confesionario. "Y después del primer año, tienes que tomar la ‘Baby Bar’. Esto, en realidad, sería más difícil, según escuché, que la barra oficial".

En un flashback, la mentora de Kim, la abogada Jessica Jackson , explica que se necesita una puntuación de 560 para aprobar el examen de estudiante de derecho de primer año. Sin embargo, Kim obtuvo 474 en su primer intento de hacer el examen, por lo que no alcanza la calificación aprobatoria.

“Soy un fracaso. Pasé seis semanas seguidas, de 10 a 12 horas al día, estudiando y era muy importante para mí aprobar esto. Y no pasar me deprime y me hace querer rendirme”, dijo Kardashian en el video.

KIM KARDASHIAN SUEÑA CON SER ABOGADA

Kim compartió por primera vez en abril de 2019 que estaba estudiando para el examen anual de estudiante de derecho.

"He visto algunos comentarios de personas que dicen que es mi privilegio o mi dinero lo que me trajo aquí, pero ese no es el caso... Al colegio de abogados no le importa quién eres", dijo en una publicación en Instagram.

"Mis fines de semana los paso lejos de mis hijos mientras leo y estudio. Trabajo todo el día, acuesto a mis hijos y paso las noches estudiando. Hay momentos en que me siento abrumada y siento que no puedo hacerlo, pero recibo las palabras de ánimo que necesito de las personas que me rodean y que me apoyan ... Nunca es demasiado tarde para seguir tus sueños ", expresó.

Hasta el momento, se desconoce si Kim desistirá de su sueño de convertirse en abogada, tras haber reprobado el examen.