Kim Kardashian critica a Kourtney por maltratar a la niñera de sus hijos

ESTADOS UNIDOS.- Kim Kardashian fue directa con Kourtney y la regañó luego de que ésta haya maltratado a la niñera de sus hijos en público.

Según reveló el más reciente episodio de “Keeping Up with the Kardashians”, la ex esposa de Kanye West confrontó a su hermana luego de que la cuidadora de sus pequeños le dijera lo humillada que se sintió cuando le gritó en un restaurante.

Dijo que se sentía tan degradada por ti y que empezaste a gritarle”, mencionó la creadora de KKW Beauty a su hermana.

“Dios mío. Ella está mintiendo”, respondió Kourtney, además de agregar que la niñera había llamado a su hijo menor, Reign, de 6 años, "un mentiroso".

Kim le dijo a Kourtney que no debería haber confrontado a su empleada por eso en público, y señaló que no ha podido conservar a ninguna niñera por ese comportamiento suyo.

"Ni siquiera puedes tener una niñera", dijo la creadora de Skims.

Esto hizo enojar a Kourtney, quien le exigió a Kim que “cerrara la boca”, además de decirle que sólo descarga su negatividad sobre ella.

“Honestamente, la forma en que estás hablando es salvaje. Sigues proyectando todas tus tonterías sobre mí", reclamó.

Cuando Khloé Kardashian consoló a Kourtney llorando en un baño, la estrella de “Filthy Rich: Cattle Drive” lamentó que haya tanta mala vibra en su familia.

“Está j*dido. Ella es esa persona que usa mi*rda en tu contra. Eso es lo que me hace preguntarme, ¿por qué tratarías así a tu familia? Está tan j*dido. Quiere retratarme de una manera que ni siquiera es verdad. Es simplemente extraño. No puedo estar cerca de esa energía en este momento", se le oye decir.

KHLOÉ KARDASHIAN PONE UN ALTO A SUS HERMANAS

Más adelante en el episodio, Khloé Kardashian creó un "frasco de negatividad" para que sus hermanas y su madre, Kris Jenner , pusieran dinero cada vez que las atrapaban diciéndose cosas hirientes entre sí.

"Kourtney tiene un punto al decir 'cada vez que entro aquí, es negativo. La gente dice: “¿Qué llevas puesto? ¿Qué le hiciste a tu cabello?’”, explicó la presentadora de “Revenge Body”.

“No hay nada de malo en un pequeño ajuste de actitud familiar. Deberíamos querer cambiar la narrativa y ser felices y tener cosas positivas que decir el una de la otra".

Kris Jenner intervino a favor de la propuesta de la joven para erradicar la negatividad en la familia Kardashian.

“No quiero ser responsable de enseñarles cómo ser negativa. No quiero pasárselo a mis nietos. … No quiero ser una Nelly negativa. Quiero ser una persona positiva. Así que voy a trabajar en eso y, con suerte, mejoraré un poco mi actitud”, comentó.

Kourtney y Kim sólo se miraron entre sí en silencio sin objetar nada más.