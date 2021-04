¡Es oficial! Kim Kardashian se convierte en billonaria

ESTADOS UNIDOS.- ¡Kim Kardashian ya es billonaria! La prestigiosa revista Forbes reveló que la socialité posee una enorme fortuna, lo que la hace parte del famoso “club” de celebridades y personalidades multimillonarias, incluyendo su hermana menor, Kylie Jenner, y su ex esposo Kanye West.

Según cuenta la publicación, la modelo y empresaria acaba de amasar mil millones de dólares gracias a sus múltiples negocios como la venta de maquillaje y ropa para modelar cuerpos, además de sus contratos publicitarios, patrocinadores, redes sociales y el éxito de su programa “Keeping Up With The Kardashians”.

La revista estima que el patrimonio neto de la también actriz se ha disparado a mil millones de dólares, frente a los 780 millones de dólares que revisaron la última vez en octubre del 2020.

El equipo de Forbes dice que la línea de cosméticos de Kim, KKW Beauty, y su marca SKIMS son una gran parte del aumento de la riqueza.

Según su cuenta, KKW Beauty estaba generando alrededor de 100 millones de dólares anuales desde su lanzamiento en 2017, y cuando Kim vendió el 20% de su participación en la empresa al conglomerado de belleza Coty, eso puso una ordenada suma de 200 millones de dólares en sus cuentas bancarias. La participación restante del 72% que todavía tiene en la compañía vale alrededor de 500 millones de dólares por sí sola.

Luego está SKIMS, que no ha revelado sus finanzas, pero la revista aún fija su participación en la propiedad en alrededor de 225 millones de dólares.

El resto de su fortuna se encuentra en efectivo y otras inversiones, incluidos bienes raíces. Desde 2012, Forbes dice que Kim ha estado recaudando al menos 10 millones de dólares al año (antes de impuestos) de “Keeping Up With The Kardashians”, que este año estrenará su última temporada.