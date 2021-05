Kanye West asegura sentirse feliz luego de su divorcio de Kim Kardashian

LOS ÁNGELES, California. – Kanye West, rapero, compositor y productor estadounidense, reveló sentirse arrepentido por haberse quedado tanto tiempo en el “infierno” que vivió al lado de su exesposa, Kim Kardashian, pues asegura que “lo trató como basura”.



En entrevista con Star Magazine, una fuente cercana a el famoso confesó que el rapero siente “un profundo resentimiento” contra la madre de sus hijos, e incluso expresó que estar con ella “fue lo peor que le pudo pasar”.

En la entrevista, el informante de West además señala que la serie “Keeping up with the Kardashians” fue uno de los elementos que causaron la separación de la pareja, pues constantemente “interfería” en el matrimonio de los famosos.

Kanye West / Instagram



Kanye estaba harto de su vida con Kim Kardashian



Según la fuente cercana al rapero, Kanye encontraba la imagen de Kim algo “irónica y superficial”, algo que dejó en claro en la demanda de su divorcio.



Kanye encuentra irónico cómo la imagen de Kim se basa en su apariencia y sexualidad cuando ni siquiera era tan buena entre las sábanas”, reveló la fuente para Star Magazine.



Por último, el informante aseguró que Kanye West estaba agradecido por haber terminado su matrimonio, el cual duró más de seis años, y mencionó que el rapero se encuentra listo y enfocado en rehacer su vida.

Kim Kardashian / Instagram



Los medios dudan de los comentarios dichos en la entrevista



Medios estadounidenses como Gossip Cop, han cuestionado la “veracidad” de las declaraciones hechas en la entrevista, pues se preguntan por qué no fue el propio rapero el que diera este comunicado por medio de sus redes sociales.



Por el momento, sólo se ha confirmado que Kim Kardashian no ha emprendido una batalla por la custodia de sus hijos, pues aseguran que no tiene la intención de que los pequeños crezcan lejos de su padre.