Kim Kardashian podría ser demandada por sus empleados por malas condiciones laborales

LOS ÁNGELES, California.- Luego de que consideraran a Kim Kardashian como una de las celebridades que son millonarias, la empresaria podría recibir una demanda por parte de sus empleados, quienes la señalan de tener un “comportamiento irracionable”.

The Sun publicó que el personal de la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” está exigiendo dinero por tener que soportar por años las malas condiciones laborales.

Aparentemente, hay una posible demanda en curso contra Kim que involucra a varios empleados. Se cree que son trabajadoras domésticas empleadas en su casa que supuestamente pueden haber sido clasificadas erróneamente como contratistas independientes en lugar de empleadas”, reveló una fuente a medio.

El informante destacó que algunos de esos empleados de Kim son menores de edad, por lo que estaría enfrentando una violación al trabajo infantil, ya que estos han trabajado más tiempo de lo establecido por la ley.



Kanye también fue demandado por sus empleados

En medio del divorcio con Kim, el rapero Kanye West también fue demandado en enero pasado por más de mil empleados en dos demandas colectivas, por reclamos de maltrato y falta de pago, entre artistas y personal del staff que está a cargo del escenario que realiza en sus shows del “Sunday Service”.

El Daily Mail detalló que son alrededor de 500 artistas y 300 empleados que trabajaron detrás del escenario del espectáculo cristiano que ofreció el cantante desde 2019.

El medio detalló que los trabajadores afirman que durante la primera presentación de West, “La Nabucodonosor”, en el Hollywood Bowl, de Los Ángeles, realizada en noviembre de 2019, violó las estrictas leyes laborales de California.

Entre los demandantes se encuentra el personal detrás del escenario, estilistas, maquilladores y diseñadores de vestuario, así como actores contratados para sentarse en la audiencia, quienes no recibieron el sueldo en absoluto o les faltó el pago de horas extras.

Tampoco les habrían otorgado descansos, horas de comida y gastos comerciales a los que tenían derecho legalmente como empleados del estado, en vez de contratarlos individualmente como independientes.

Se estima que la suma a la que se podría enfrentar Kanye es de 30 millones de dólares en daños, en caso de que impugne las demandas.