“Soy la p*rra mayor”: Laura Bozzo responde tras insultar a Lolita Cortés

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Bozzo respondió a las críticas de redes sociales tras su polémico baile en el matutino de Televisa, donde, al ritmo de “Ábranse p*rras” habría insultado a Lolita Cortés.

A través de sus historias, la conductora peruana se defendió, argumentando que al llamar “p*rra” a alguien no lo hace a modo de insulto.

“Quiero dejar bien, bien aclarado que amo, amo, adoro a las p*rras”, dijo en Instagram.

Aunque no mencionó a Lolita Cortés, dejó en claro que, al llamar a una mujer p*rra, no busca denigrarla sino, por el contrario, es un halago desde su perspectiva.

"Decir: ‘Ábranse, p*rras, llegó la mera, mera’ es porque yo soy la p*rra mayor, no es un insulto, al contrario, es un halago. ¿Qué animal más fiel que los perros? Los amo. Adoro a los perros, ¡y soy la p*rra mayor!”, exclamó.

Asimismo, en Twitter, fue más directa y dijo que ella nunca quiso insultar a Lolita, e incluso que fue ella quien la ofendió.

“Jamás insulté a nadie, ¿quién dijo que es una ofensa, si yo misma me siento la mera mera de las perras a las que amo a mucha honra? Fue en general, ella me insultó”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Laura Bozzo le grita "ábrete perra" a Lolita Cortés, en vivo!!! nunca le grite a ella nada lo dije en general ��por cierto soy la más perra y me siento orgullosa para mi no es insulto amo a los perros los únicos leales ♥️ https://t.co/aBCqEHuo59 — Laura Bozzo (@laurabozzo) May 8, 2021

En la emisión de este viernes, Laura Bozzo causó polémica por su baile durante la sección “Las Estrellas Bailan en Hoy”, donde compartiría escenario con Carlos Bonavides.

Al ritmo de la canción “Ábranse p*rras” de Gloria Trevi, Laura apareció bailando dentro de un biombo en el que se podía ver su silueta moviéndose al ritmo de la música. Luego de romper una de las paredes de papel, apareció en el escenario vestida con bodysuit de latex y el cabello rizado.

hoy me siento como laura bozzo bailando, ustedes deduzcan como jajaja pic.twitter.com/9UfHptjulP — Ana Lau redd. �� (@_Anasaurusb) May 7, 2021

Lo que comenzó como risas e incluso algunas burlas, habría seguido con un momento de tensión, ya que en el coro de la canción que reza “Ábranse p*rras”, Laura se acercó a la mesa de los jueces y fue directo con Lolita para gritarle “Ábrete p*rra”.

Al finalizar la presentación, la jueza pidió la presencia del coreógrafo, quien le confirmó que esos no eran los pasos de baile que él les enseñó a la conductora y al actor.

“Es una vergüenza, porque esto es un fraude, porque no hubo coreografía, lo acaban de escuchar ustedes”, dijo la jueza. “Les pido, nuevamente, se den cuenta de este fraude que está sucediendo con la señora, porque no es bailarina y no está aportando”, destacó Lolita.

Esto desató una fuerte y acalorada discusión entre ambas que acaparó las cámaras y los comentarios en redes sociales.

Mi mamá intentando correrme de la casa (Laura Bozzo me representa) pic.twitter.com/h0x7399OzM — Amigobvio �� (@amigobvio) May 7, 2021

Todos los jueces concordaron que el baile les desagradó y fue una falta de respeto hacia la producción. Sin embargo, la pareja logró pasar a la siguiente etapa del programa.