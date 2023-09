‘Sonido de Libertad’ muestra escena de tráfico de infantes en Tijuana

Tijuana, BC.- “Los niños de Dios no están a la venta” es la frase que encierra “Sonido de Libertad”, película que se estrenó el 31 de agosto en las salas de cine y que narra la travesía de la trata de infantes.

Un doloroso guión, la historia de dos hermanos que se enfrentan a un oscuro capítulo en sus vidas de abuso, y Tim, un comprometido agente de seguridad del gobierno de Estados Unidos que contra viento y marea logró rescatarlos, es parte de lo que se aprecia en los 2:15 horas de duración.

Y en esta historia, aunque la red del tráfico se posiciona en Colombia, Tijuana tiene injerencia en esta trama, al ser una frontera muy transitada, se relata el cruce y la permanencia de Osito Teddy, como llaman a uno de los niños, en la zona roja.

Escena en Tijuana

La escena muestra la garita internacional de San Ysidro, una toma aérea del centro hacia el cuartel Morelos, donde se ve la bandera de México, y una simulación de la zona Norte en el centro de la ciudad que no pasa de 90 segundos.

Si bien es un tema serio, la línea de la historia tiene dos o tres episodios de comedia ligera, para quitar la tensión al espectador.

Es un tema muy fuerte, te pega, tengas o no hijos, son niños inocentes que por ser bonitos, tiernos se vuelven carne fresca para mentes perversas”, compartió Azalea Pérez, pensionada.

Alta convocatoria en estreno

La sala del cine logró tener una convocatoria alta en su primera función del día, en su mayoría adultos mayores y algunos jóvenes, cabe recordar que el acceso se permite a partir de los 15 años de edad.

Si bien no hay escenas de abuso sexual como tal, más que la imaginación del espectador, la perversión de los hombres y mujeres es lo que más se refleja en ellas.

Si bien “Sonido de libertad” está basada en la historia de Tim Ballard, el oficial, al final de la proyección se comparten imágenes reales de los operativos en Colombia y los rescates de más de 120 víctimas.

Rocío Aguilar, el nombre de otro de los personajes centrales, suele cantar e improvisar música para olvidar todo rastro, siendo este el “Sonido de libertad” que la tranquiliza.

Para saber

Gracias al trabajo del oficial Tim, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley para incrementar la cooperación internacional en caso de tráfico de menores.

Tome nota:

Mario Alvarado y Sofía Rosas, del grupo de jóvenes “Cruzada por la familia BC” invitó a los espectadores a unirse a la campaña para apoyar con un boleto del cine y que otros jóvenes puedan acudir a verla.

La liga es: https://dignidadok.org/

Mensaje Eduardo Verástegui

El actor Eduardo Verástegui, quien actúa y produce “Sonido de Libertad” de la mano de su director Alejandro Monteverde comparte un mensaje en video al final de la proyección de la cinta que narra el tráfico de infantes.

“Seguramente muchos de ustedes se sentirán tristes, abrumados o incluso con una sensación de miedo, pero vivir con miedo no es la forma en que resolveremos este problema”, dijo Verástegui en el mensaje.

Invitó al espectador a unirse y poner toda la fuerza en el tema, tal y como ellos desde su trinchera conocieron a Tim Ballard hace ocho años y decidieron contar su historia.

“Cuando me dijo que era muy triste todo lo que me habían contado, pero que sería más triste no hacer nada, en ese momento decidimos hacer esa película”, puntualizó.

Consideró que muchos al ver la historia, querrán convertirse en embajadores de la libertad, por ello invita a sumarse a la campaña de regalar boletos, en la dirección de ANGEL.COM/libertad.