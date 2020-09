"Sonido de libertad": El film de Eduardo Verástegui contra la trata de menores

TIJUANA, BC.- “Sonido de libertad” es la cinta que el actor Eduardo Verástegui pondrá a la vista a finales de este año o inicio del 2021, el tema: La trata de menores.

Quien fue propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para unirse a su equipo como uno de los consejeros que lo ayudará a crear políticas a favor de la población de origen hispano, destacó que no ha sido fácil colocarla en una plataforma.

“No es fácil, hay personas que no quieren que salga, pero no puedo hablar mucho de eso, para no meterme en problemas”, recalcó en un video a través de Facebook.

Dijo que son seis años de trabajo por dos horas que estarán disponibles frente a la pantalla en un tema complejo.

Es una película poderosa, muy fuerte, como cineasta independiente el ir contracorriente no es fácil”, puntualizó.

El ojiazul, señaló que ya son 16 años de hacer el compromiso en trabajar por proyectos que tengan el potencial, no sólo de entretener, sino de que hagan la diferencia en la sociedad.

“Bella” que realizó en el 2006, tuvo ese objetivo, la cual habla de la adopción, de la vida, de la familia hispana en Estados Unidos.

“Ahí empezó mi compromiso, ahí fue cuando le hice una promesa a Dios de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto que ofendiera mi fe, mi familia o mi comunidad hispana”, recalcó.

El ex integrante del grupo Kairo, hizo estas declaraciones previas al rezo del Rosario que hace por las noches, aunque éste fue casi a las dos de la madrugada.